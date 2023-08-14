«Чиновники выбирают дорогу молчания, которая обычно приводит в тупик»

Хоккейный клуб ЦСКА остался без вратаря. Иван Федотов не сможет выступать за действующего чемпиона России в предстоящем сезоне. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре месяца. При этом армейский клуб получили запрет на международные трансферы. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

История с одним из лучших вратарей нашего хоккея длится уже полтора года.

Сначала Ивана Федотова, который подписал годовой контакт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» на $1 млн в год, неожиданно забирают в армию. Причем служба Федотова, по его словам, с хоккеем была практически не связана.

Подобное развитие событий приводит к тому, что заокеанская команда автоматически продлевает контракт игрока и, казалось, что после того, как россиянин демобилизуется из вооруженных сил, он отправится в Филадельфию. Но появившись на гражданке, вратарь вдруг объявляет о новом соглашении с ЦСКА. Внятных объяснений по поводу того, что происходит, болельщикам и журналистам так никто и не дал. Почему мы ничего не должны знать, объяснил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров:

«Нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить даже в частном порядке, так как слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон в том, чтобы все договорились, все поняли друг друга».



А вот Международная федерация хоккея молчать не стала. Изучив контракты, там приняли решение наказать как игрока, так и клуб. Причем чиновники на официальном сайте открыто приводят статьи регламента, которые были нарушены. В двух словах Федотов нарушил контакт профессионального игрока с «Филадельфия Флайерз», когда заключал соглашение с ЦСКА.

Армейцы же фактически склонили его к этому нарушению, за что теперь и поплатятся. Правда, все эти формулировки не устроили ни красно-синих, ни Федерацию хоккея России. И наши чиновники вроде как готовы помочь российскому клубу отстаивать свои права в суде. Спортивный юрист Артем Пацев считает, что можно попробовать:

«Это решение принято юрисдикционным органом Международной федерации. Они все по общему праву обжалуются, они не являются конечными, потому что должно быть какое-то право на рассмотрение каким-нибудь независимым, например, третейским судом по типу CAS».

Но судебное разбирательство может затянуться надолго, так что один из лучших вратарей страны снова останется без хоккея. Кстати, общая сумма контакта игрока с ЦСКА составляет ни много ни мало 50 млн руб. в год. Как обычно объяснять что-либо болельщикам вряд ли будут.

Как-то все уже привыкли, что в сложных ситуациях российские спортивные чиновники всегда выбирают дорогу молчания, которая обычно приводит в тупик. То, что произошло с вратарем то ли ЦСКА, то ли «Филадельфия Флайерз» лишь верхушка айсберга проблем нашего хоккея, рассказал “Ъ FM” хоккейный эксперт Игорь Ларин:

«История Федотова достаточно мелкая на фоне того, какие проблемы испытывает наш хоккей. Нам нужно мобилизоваться и провести реформы внутреннего хоккея Континентальной хоккейной лиги. Единственная реформа — это страдание по легионерам, что их сократили с пяти до трех, хотя сейчас вопрос легионеров вообще неактуальный, нам нужны внутренние реформы. Поэтому все проблемы у нас внутри».

Так что, скорее всего, санкции в адрес Федотова, равно как и в адрес клуба будут действовать исправно, и виноватых в этой истории снова найти не сможет никто. Так же как и в будущих скандалах, которых с таким подходом вряд ли удастся избежать.

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