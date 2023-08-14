Нижегородский центр беспилотных авиасистем будет работать по трем направлениям

В Нижегородской области разработана концепция работы научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). По данным областного правительства, центр сосредоточится на трех основных направлениях работы — автоматизация авиационных систем, выпуск стандартизированных комплектующих для беспилотников и подготовка кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Автоматизация авиационных систем нужна для минимизации участия человека в управлении и обслуживании БАС, полной автоматизации аэрологистики и мониторинга инфраструктуры и поисково-спасательных операций. Запрос на выпуск комплектующих является одним из основных со стороны производителей беспилотников. Это должны быть отечественные электронные модули связи, управления и навигации, а также некоторые узлы БАС. Для подготовки кадров создан центр подготовки пилотов на базе учебно-методического центра им. Чуйкова.

Как писал «Ъ-Приволжье», для развития сферы беспилотных авиационных систем регион заключил соглашения о сотрудничестве с ООО «Группа «Промавто», и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» и АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», а также с ООО «АО Беспилотные технологии». «Промавто» уже разработало прототипы роботизированных стационарных и мобильных комплексов полной автоматизации полетных заданий в логистике и мониторинге. В течение ближайших двух лет планируется начать их серийное производство. АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» с АО «НПП «Радар ммс» работают над проектом по созданию беспилотного самолета-амфибии с дальностью полета до 1,5 тыс. км и грузоподъемностью до 300 кг.

Андрей Репин