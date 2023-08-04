«Радар ммс» испытает в Нижегородской области гидросамолетный беспилотник

АО НПП «Радар ммс» (Санкт-Петербург) испытает в Нижегородской области гидросамолетный беспилотник, способный приземляться на воду, снег или поле. Как рассказал в кулуарах форума «Архипелаг-2023» в Новосибирске исполнительный директор компании Иван Анцев, создаваемый гидробеспилотник , несущий нагрузку до 800 кг, сможет находиться в воздухе до 15 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор АО НПП «Радар ммс» Иван Анцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Исполнительный директор АО НПП «Радар ммс» Иван Анцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«При этом ему не требуется какая-то специальная инфраструктура. Я думаю, он будет востребован для таких задач, как аэродоставка, экологический мониторинг, мониторинг протяженных объектов, пожаротушение»,— отметил господин Анцев (цитата по ТАСС).

Презентация беспилотника запланирована на 2024 год. Партнером АО НПП «Радар ммс» при разработке аппарата выступает нижегородское АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (ЦКБ СПК)

Как писал «Ъ-Приволжье», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) летом 2023 года ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и «Радар ммс» подписали с Нижегородской областью соглашение о создании центра по развитию беспилотных систем. Местом под размещение центра может стать производственная площадка ЦКБ по СПК в Чкаловском районе. В задачи центра будут входить формирование и актуализация банка технологий для проектирования нового поколения авиабеспилотников, создание прототипов и опытных образцов, проведение экспертизы проектов, летные и наземные испытания, обучение операторов и многое другое.

Андрей Репин