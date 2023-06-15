И взлетим и поплаваем

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и двумя партнерскими предприятиями – ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева и АО НПП «Радар ммс». Региональные власти вместе с ними намерены создать научно-производственный центр беспилотников. Год назад на ПМЭФ область уже договаривалась развивать беспилотные авиационные системы (БАС) с компанией «Аэромакс», однако эти намерения пока остались на уровне деклараций. Учитывая, что президент России поручил организовать в регионах центры развития беспилотников в рамках государственной политики, сотрудничество с корабелами и производителем радиоэлектроники должно быть более продуктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область договорилась о развитии беспилотных систем с двумя предприятиями – нижегородским АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» и петербургским АО НПП «Радар ммс». Соответствующий меморандум о сотрудничестве по созданию Нижегородского научно-производственного центра беспилотников был подписан на ПМЭФ губернатором Глебом Никитиным и генеральными директорами компаний Сергеем Итальянцевым и Георгием Анцевым.

Обе компании аффилированы друг с другом через акционера Георгия Анцева, а НПП «Радар ммс» уже производит авиационные беспилотники вертолетного типа для доставки грузов, мониторинга территорий, геофизических исследований и прочих целей.

Местом под размещение регионального центра по развитию беспилотников может стать производственная площадка ЦКБ по СПК в Чкаловском районе. Предварительно этот вопрос уже обсуждался в начале июня, когда конструкторское бюро посещал вице-премьер Денис Мантуров, приезжавший на конференцию ЦИПР.

«Наш испытательный комплекс включает в себя аэродинамическую трубу, опытовый бассейн, газодинамические стенды, где уже велись испытания скоростных судов, экранопланов и других летательных аппаратов. У компании имеется опыт исследований и огромная база данных по испытаниям», — отметил Сергей Итальянцев.

«Сегодня, подписывая меморандум, совместно с нашим стратегическим партнером и правительством Нижегородской области мы делаем важный шаг для развития в регионе беспилотных авиационных систем с возможностью взлета и посадки на поверхность воды», — рассказал на форуме руководитель и генеральный конструктор «Радар ммс» Георгий Анцев. Как пояснили в правительстве Нижегородской области, в задачи будущего регионального научно-производственного центра БАС будут входить формирование и актуализация банка технологий для проектирования нового поколения авиабеспилотников, создание прототипов и опытных образцов, проведение экспертизы проектов, сертификация систем и элементов инфраструктуры, летные и наземные испытания, обучение операторов и многое другое.

Как писал «Ъ-Приволжье», 13 июня президент Владимир Путин дал правительству перечень поручений, связанных с развитием беспилотных авиационных систем. В частности, по одному из поручений до 2030 года необходимо создать в 11 субъектах РФ, в том числе и Нижегородской области, сеть работающих по принципу «одного окна» центров поддержки проектирования беспилотников, их испытаний, производства и подготовки к сертификации. До 15 июля в правительстве должны подготовить доклад по этим планам.

В Нижегородской области это стало модной темой — во время проведения ЦИПР-2023 региональная некоммерческая организация «Горький Тех» договорилась совместно работать над развитием сферы беспилотных авиационных систем с ООО «АО Беспилотные технологии».

Это компания из Москвы сейчас позиционирует себя как производитель не только гражданских, но и военных дронов и антидроновых ружей, поставляемых в зону проведения военной спецоперации на Донбассе. По словам директора по развитию АО «Беспилотные технологии» Никиты Ланшакова, они выбрали Нижегородскую область из-за ее сильных компетенций в микроэлектронике, информатизации и машиностроении, и регион может стать одной из главных стартовых точек для развития беспилотников.

Развитию частных инициатив в этой отрасли может помешать введенный в регионе запрет на полеты беспилотников: гражданам и коммерческим организациям запрещено использовать дроны, если в органах власти не оформлено специальное разрешение. В связи с проведением СВО такие запреты были приняты множеством российских регионов, а в Нижегородской области недавно на 40 тыс. руб. оштрафовали фермера, который с помощью беспилотника снял поле, на котором трактором распахал фразу «Я русский!».

Пока не видно и реализации совместных проектов региона с компанией «Аэромакс», которая так же, как и НПП «Радар ммс», занимается продвижением беспилотников вертолетного типа. Соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров «Аэромакса» Валерием Шанцевым губернатор Глеб Никитин подписал на ПМЭФ в 2022 году. Оно предусматривало совершенствование законодательства, создание в Нижегородской области опытных районов для апробации беспилотных технологий, взаимодействие по вопросам подготовки специалистов и строительства объектов технической инфраструктуры.

Однако спустя год после предыдущего форума это сотрудничество пока осталось на уровне деклараций.

Роман Кряжев