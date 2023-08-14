Kraft Heinz меняет генерального директора

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz объявил, что его генеральный директор Мигель Патрисио уходит в отставку. 1 января 2024 года его сменит Карлос Абрамс-Ривера, возглавляющий подразделение компании по Северной Америке.

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Уже сейчас господин Абрамс-Ривера сменит господина Патрисио на посту главы совета директоров Kraft Heinz. После 1 января 2024 года нынешний гендиректор сохранит за собой только место в совете директоров компании.

Господин Патрисио был гендиректором Kraft Heinz с 2019 года. Как отмечают американские СМИ, господин Абрамс-Ривера занимает пост гендиректора в тот момент, когда продажи готовой еды и приправ от известных брендов падают, так как в условиях инфляции многие потребители выбирают более дешевые альтернативы. Акции Kraft Heinz в понедельник снизились на 0,5%.

В начале года о смене гендиректора также объявил крупный производитель потребительских товаров Unilever.

Яна Рождественская