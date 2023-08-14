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Коммерсантъ FM
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Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко объявлен в розыск по делу о фейках

МВД объявило в розыск бывшего главу Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко. Основание для розыска — уголовное дело, следует из базы МВД.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

8 августа СКР сообщил, что против Юрия Сипко возбуждено дело о распространении ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в марте 2022 года он опубликовал ролик с «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины». У него и его соратников прошли обыски. О задержанных не сообщалось.

61-летний Юрий Сипко — пастор и религиозный деятель. В 2002–2010 годах возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов. Его семья сообщала, что он покинул Россию некоторое время назад.

Что происходит на 537-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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