Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко объявлен в розыск по делу о фейках

МВД объявило в розыск бывшего главу Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко. Основание для розыска — уголовное дело, следует из базы МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

8 августа СКР сообщил, что против Юрия Сипко возбуждено дело о распространении ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в марте 2022 года он опубликовал ролик с «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины». У него и его соратников прошли обыски. О задержанных не сообщалось.

61-летний Юрий Сипко — пастор и религиозный деятель. В 2002–2010 годах возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов. Его семья сообщала, что он покинул Россию некоторое время назад.

Что происходит на 537-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко