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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело о фейках против экс-главы евангельских христиан-баптистов

Против бывшего вице-президента Всемирного баптистского альянса Юрия Сипко возбуждено дело о распространении ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, в марте 2022 года он опубликовал ролик с «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины».

У господина Сипко и его соратников провели обыски в Московском регионе и Калуге, сообщили в СКР. Число его соратников не названо. Задержан ли кто-то, не уточняется.

61-летний Сипко — религиозный деятель и пастор. В 1993 году был избран зампредседателя Российского союза евангельских христиан-баптистов. 20 марта 2002 года Сипко стал его председателем, пробыл на посту два срока, до марта 2010 года. В 2005–2010 годы занимал должность вице-президента Всемирного баптистского альянса.

Лаура Кеффер

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