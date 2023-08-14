Петербургского бизнесмена отправили в СИЗО за долги по зарплате

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Белякова, которого обвиняют по ч.2 ст.145.1 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.2 ст.201 УК РФ (невыплата заработной платы сотрудникам, незаконное образование юрлица и злоупотребление полномочиями).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, господин Беляков, являясь генеральным директором ООО «Прайм», в свою очередь, выступающего учредителем ООО «Первый Трест», во время пандемии не выплачивал своим сотрудникам свыше двух месяцев заработную плату и иные установленные законом выплаты, образовав таким образом перед ними задолженность в размере более 20 млн рублей.

При этом гендиректор, зная, что на счете организации есть необходимые денежные средства, расходовал их на другие цели, например, выплачивал необоснованно высокую зарплату самому себе или переводил деньги на счета подконтрольных организаций, указали в пресс-службе судов.

В настоящий момент бизнесмен находится в розыске. Обвинение предъявлено ему заочно. Сторона защиты против заочной стражи возражала, заявив, что Беляков якобы проходит лечение за пределами РФ, а отнюдь не скрывается от следствия.

В итоге суд избрал фигуранту срок меры пресечения — 2 месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента пересечения границы и передачи конвойной службе ФСИН.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские работодатели признались в проблемах работы с самозанятыми. При этом стало известно, что во втором квартале этого года в Петербурге снизилось количество работников, которые боятся быть уволенными.

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