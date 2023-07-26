Количество петербуржцев, которые боятся увольнения, снизилось во втором квартале

Около 18% трудоустроенных петербуржцев опасаются, что могут быть уволены работодателем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой исследований платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.ru.

Согласно данным за второй квартал текущего года, доля тех, кто боится потерять работу, снижается: такие опасения за этот период были у 31% горожан, в первом квартале этого года — у 22%.

Кроме того, среди петербуржцев растет доля тех, кто уверен в своей карьере в ближайшем будущем. Если о стабильности на работе год назад заявляли 60% опрошенных, а в начале года 69%, то теперь их уже 73%.

Еще 9% респондентов из Петербурга, которые на момент опроса были трудоустроены, затруднились оценить угрозу увольнения. За год этот показатель не изменился. Неуверенность по поводу своей карьеры в Северо-Западном федеральном округе испытывают 15% опрошенных, по всей России — 20%. Чаще всего это представители сфер закупки (30%), транспорта, логистики, перевозок и управления персоналом (по 26%), а также сферы безопасности (24%).

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