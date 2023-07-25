Петербургские работодатели признались в проблемах работы с самозанятыми

73% петербургских компаний хотя бы единожды сталкивались с недобросовестной работой самозанятых, а почти четверть заявили, что работа с ними повредила репутации фирмы. Это следует из исследования аналитического центра Консоль.Про.

Так, с крайне недобросовестной работой самозанятых контрагентов, повлекшей репутационные убытки, сталкивалось 22% петербургских компаний. 32% заявили, что с ними сложнее взаимодействовать, чем с другими контрагентами или подрядчиками. При этом 67% участников опроса в настоящий момент сотрудничают с самозанятыми или ранее работали с ними. Больше всего трудовых отношений с самозанятыми в Петербурге в сферах маркетинга и рекламы (32%), информационных услуг (13%) и красоты (14%).

87% опрошенных компаний заявили, что полностью заменить самозанятыми штат компании вовсе невозможно. Почти каждый третий считает, что это решение невозможно применить в отделе логистики (30%). 16% сообщили о том, что не устроят самозанятых в отдел маркетинга и рекламы, а 11% отказались бы от участия самозанятых в IT-проектах и разработке.

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