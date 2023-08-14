Samsung анонсировал изогнутый 57-дюймовый монитор Odyssey Neo G9

Компания Samsung представила новый монитор — игровую модель Odyssey Neo G9 с диагональю 57 дюймов, которая стала самым большим в линейке компании изогнутым экраном. Стоимость Samsung Odyssey Neo G9 не названа, а продажи монитора должны начаться до конца 2023 года.

Новый монитор, который имеет частоту обновления изображения 240 Гц, получил панель разрешением Dual UHD (7680х2160 точек), поддерживает технологии HDR 10+ и AMD FreeSync Premium Pro. Дисплей с радиусом кривизны 1000R, как ожидается, получит поддержку платформ Gaming Hub и Samsung Smart Hub (включая сервисы Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube и другие) для доступа к облачным игровым сервисам.

Odyssey Neo G9 оснастят подсветкой Quantum Mini LED, RGB-подсветкой и интерфейсом DisplayPort 2.1 с повышенной пропускной способностью. Полная информация о новом аксессуаре будет раскрыта 23 августа, когда начнется продажа монитора.

Максим Вершинин