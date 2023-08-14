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Коммерсантъ FM
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Глава Мордовии пресек попытку подчиненных закупить иномарку

В Мордовии по поручению главы региона Артема Здунова отменена закупка иностранного автомобиля для нужд чиновников. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

«Еще раз напоминаю про установку, данную президентом Российской Федерации, о приобретении транспортных средств отечественного производства»,— написал господин Здунов. Какое именно ведомство «попалось» на закупке иномарки, он не сообщил.

Он напомнил всем руководителям подведомственных учреждений, организаций с государственным участием о личной ответственности за закупки иномарок.

Как писал «Ъ», в начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. «Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции»,— отметил президент РФ.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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