Суд удовлетворил иск прокуратуры к Анжелике Выропаевой

Судья Калининского райсуда Уфы Денис Давыдов удовлетворил иск военной прокуратуры Уфимского гарнизона о взыскании в Анжелики Выропаевой незаконно полученного ею вознаграждения в размере 10 тыс. руб.

Анжелика Выропаева — супруга бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева. Они оба были задержаны в октябре прошлого года. В феврале Анжелика Выропаева была приговорена к трем годам условно со штрафом 510 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а месяц спустя ее супруга осудили на шесть лет условно со штрафом 1,8 млн руб. за получение взятки должностным лицом, в том числе в крупном размере.

Как было установлено в суде, супруги Выропаевы за вознаграждения помогали получить освобождения от воинской службы. В частности, в 2019 года Анжелика Выропаева получила от бывшей соседки по дому 140 тыс. руб. за освобождение сына ее знакомой от военной службы. Из этих денег 10 тыс. руб. посредница оставила себе.

Венера Хисамова

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