Суд удовлетворил иск прокуратуры к Анжелике Выропаевой

Судья Калининского райсуда Уфы Денис Давыдов удовлетворил иск военной прокуратуры Уфимского гарнизона о взыскании в Анжелики Выропаевой незаконно полученного ею вознаграждения в размере 10 тыс. руб.
Анжелика Выропаева — супруга бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева. Они оба были задержаны в октябре прошлого года. В феврале Анжелика Выропаева была приговорена к трем годам условно со штрафом 510 тыс. руб. за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а месяц спустя ее супруга осудили на шесть лет условно со штрафом 1,8 млн руб. за получение взятки должностным лицом, в том числе в крупном размере.
Как было установлено в суде, супруги Выропаевы за вознаграждения помогали получить освобождения от воинской службы. В частности, в 2019 года Анжелика Выропаева получила от бывшей соседки по дому 140 тыс. руб. за освобождение сына ее знакомой от военной службы. Из этих денег 10 тыс. руб. посредница оставила себе.