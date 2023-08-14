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ФСВТС: экспортный оружейный портфель России сохраняется на уровне $50–55 млрд

Портфель оружейных заказов России сохраняется на уровне от $50 до $55 млрд, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе военно-технического форума «Армия-2023».

«Портфель заказов России последние несколько лет держится на стабильно высоком уровне и составляет $50–55 млрд. Небольшие колебания его уровня обоснованы динамикой работы с нашими партнерами — подписанными и исполненными контрактами»,— сказал господин Шугаев (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Шугаев отметил, что среди всего объема российской продукции военного назначения (ПВН), идущей на экспорт, около 50% составляет доля военно-воздушной техники. «Россия присутствует практически во всех сферах экспорта ПВН: сухопутная, морская, бронетанковая, авиационная техника, автоматизированные системы управления, электроника и связь. Традиционно лидирует военно-воздушная техника — как по объему портфеля заказов, так и по объему экспорта, доля которого составляет в среднем около 50%»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Глава ФСВТС также добавил, что большой интерес проявляется и к технике противовоздушной обороны. По его словам, на долю такого типа техники приходится свыше 20% заказов. Еще около 15% приходится на технику для сухопутных войск, а остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция, уточнил господин Шугаев.

О том, что портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $50–55 млрд, Дмитрий Шугаев сообщил в мае. Тогда он уточнил, что для поставок оружия Россия сотрудничает с более чем 100 государствами мира. По его словам, развивается сотрудничество не только с государствами, «разделяющими взгляды и внешнюю политику РФ», но и со странами, «находящимися под серьезным западным влиянием».

Милена Костерева

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