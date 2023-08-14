10-летняя девочка получила ранения после вчерашней атаки БПЛА на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вчерашнего попадания беспилотника в многоэтажку на улице Есенина пострадала 10-летняя девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время происшествия она гуляла возле дома. После столкновения беспилотника со зданием и последовавшего за этим взрыва девочка получила множественные резаные раны голени, предплечья и стопы. В проекции правого локтевого сустава у нее находился инородный предмет. Родители доставили девочку в приемное отделение детской областной больницы. По словам губернатора, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате вчерашнего происшествия повреждения получили пять квартир. В них выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Первичное обследование специалистами показало, что повреждений несущей конструкции здания нет. Кроме квартир в результате взрыва пострадали 16 автомобилей и 1 хозяйственный объект.

За прошедшие сутки по территории Белгородской области было выпущено порядка 50 различных боеприпасов и беспилотников. В поселке Борисовка Борисовского районе на территории частного домовладения мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом.

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Сергей Толмачев, Воронеж