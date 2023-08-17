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Коммерсантъ FM
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Юаневые облигации российских эмитентов

Наименование выпуска Эмитент Объем в обращении (млн юаней) Доходность (%) Объем в обращении (млн руб.) Купон (% годовых) Дата погашения Дата оферты
АЛЬФАБ2Р20 Альфа-банк 850,00 4,8 1 070 898 4,00 23.12.2024
ЕАБР П3-04 ЕАБР 1900,00 2,1 2 393 772 3,50 07.11.2025
ЕСЭГ1PC1 «Евросибэнерго-Гидрогенерация» 670,00 * 844 120 5,40 06.05.2026
МЕТАЛИН1P1 «Металлоинвест» 1000,00 4 1 259 880 3,10 13.09.2024
МЕТАЛИН1P2 «Металлоинвест» 1000,00 5,5 1 259 880 3,70 10.09.2027
МЕТАЛИН1P3 «Металлоинвест» 1000,00 5,4 1 259 880 3,25 11.12.2025
НорНикБ1P5 «Норильский никель» 4000,00 * 5 039 520 3,95 15.12.2025
НорНикБ1P6 «Норильский никель» 5000,00 1,8 6 299 400 3,75 18.06.2026 29,12,2025
Полюс Б1P2 «Полюс» 4600,00 5,6 5 795 448 3,80 24.08.2027
Роснфт2P12 «Роснефть» 15000,00 4,7 18 898 200 3,05 07.09.2032 20,09,2024
Роснфт2P13 «Роснефть» 15000,00 3,5 18 898 200 3,50 07.03.2033 21,03,2024
РУСАЛ 1Р1 «Русал» 6000,00 5,1 7 559 280 3,75 24.04.2025
РУСАЛ 1Р2 «Русал» 1000,00 4,6 1 259 880 3,95 23.12.2025
РУСАЛ 1Р3 «Русал» 3000,00 * 3 779 640 3,75 24.12.2025
РУСАЛ БО05 «Русал» 2000,00 5,8 2 519 760 3,90 28.07.2027 05,08,2024
РУСАЛ БО06 «Русал» 2000,00 5,9 2 519 760 3,90 28.07.2027 07,08,2024
Сегежа3P1R «Сегежа» 2600,00 5,9 3 275 688 4,15 22.10.2037 10,11,2025
СКФ 1Р1CNY «Совкомфлот» 2600,00 5,2 3 275 688 4,95 24.03.2026
ФосА1П1CHY «Фосагро» 2000,00 * 2 519 760 4,75 09.04.2026
ЮГК 1P1 «Южуралзолото» 700,00 5 881 916 3,95 19.11.2024
ЮГК 1P2 «Южуралзолото» 600,00 6,3 755 928 5,50 01.04.2025

Источник: «БК Регион», Smart-lab.

*Нет корректных данных.

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