Юаневые облигации российских эмитентов

|
|Наименование выпуска
|Эмитент
|Объем в обращении (млн юаней)
|Доходность (%)
|Объем в обращении (млн руб.)
|Купон (% годовых)
|Дата погашения
|Дата оферты
|АЛЬФАБ2Р20
|Альфа-банк
|850,00
|4,8
|1 070 898
|4,00
|23.12.2024
|
|ЕАБР П3-04
|ЕАБР
|1900,00
|2,1
|2 393 772
|3,50
|07.11.2025
|
|ЕСЭГ1PC1
|«Евросибэнерго-Гидрогенерация»
|670,00
|*
|844 120
|5,40
|06.05.2026
|
|МЕТАЛИН1P1
|«Металлоинвест»
|1000,00
|4
|1 259 880
|3,10
|13.09.2024
|
|МЕТАЛИН1P2
|«Металлоинвест»
|1000,00
|5,5
|1 259 880
|3,70
|10.09.2027
|
|МЕТАЛИН1P3
|«Металлоинвест»
|1000,00
|5,4
|1 259 880
|3,25
|11.12.2025
|
|НорНикБ1P5
|«Норильский никель»
|4000,00
|*
|5 039 520
|3,95
|15.12.2025
|
|НорНикБ1P6
|«Норильский никель»
|5000,00
|1,8
|6 299 400
|3,75
|18.06.2026
|29,12,2025
|Полюс Б1P2
|«Полюс»
|4600,00
|5,6
|5 795 448
|3,80
|24.08.2027
|
|Роснфт2P12
|«Роснефть»
|15000,00
|4,7
|18 898 200
|3,05
|07.09.2032
|20,09,2024
|Роснфт2P13
|«Роснефть»
|15000,00
|3,5
|18 898 200
|3,50
|07.03.2033
|21,03,2024
|РУСАЛ 1Р1
|«Русал»
|6000,00
|5,1
|7 559 280
|3,75
|24.04.2025
|
|РУСАЛ 1Р2
|«Русал»
|1000,00
|4,6
|1 259 880
|3,95
|23.12.2025
|
|РУСАЛ 1Р3
|«Русал»
|3000,00
|*
|3 779 640
|3,75
|24.12.2025
|
|РУСАЛ БО05
|«Русал»
|2000,00
|5,8
|2 519 760
|3,90
|28.07.2027
|05,08,2024
|РУСАЛ БО06
|«Русал»
|2000,00
|5,9
|2 519 760
|3,90
|28.07.2027
|07,08,2024
|Сегежа3P1R
|«Сегежа»
|2600,00
|5,9
|3 275 688
|4,15
|22.10.2037
|10,11,2025
|СКФ 1Р1CNY
|«Совкомфлот»
|2600,00
|5,2
|3 275 688
|4,95
|24.03.2026
|
|ФосА1П1CHY
|«Фосагро»
|2000,00
|*
|2 519 760
|4,75
|09.04.2026
|
|ЮГК 1P1
|«Южуралзолото»
|700,00
|5
|881 916
|3,95
|19.11.2024
|
|ЮГК 1P2
|«Южуралзолото»
|600,00
|6,3
|755 928
|5,50
|01.04.2025
|