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Коммерсантъ FM
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Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному бойца «Азова»

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен),бригады нацгвардии Украины, Николая Куща. По версии следствия, он весной 2022 года застрелил раненого сотрудника народной милиции ДНР в Мариуполе.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пожизненному сроку лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в пресс-релизе военной прокуратуры Объединенной группировки войск (есть у «Ъ»).

Следствие утверждало, что Кущ также размещал на ресурсах отряда в интернете материалы о том, как боевики поступают с захваченными в плен военнослужащими ДНР и России. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды) УК, а также ст. 356 (применение запрещенных методов ведения войны) УК.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский военкор оказался не фрост».

Лаура Кеффер

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