Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

На прошлой неделе аналогичные меры применялись дважды. Так, 12 августа после ограничения движения на мосту стало известно об атаке украинских ракет в Керченском проливе. Угрозу устранили силами ПВО. Движение автотранспорта возобновили в течение нескольких часов.

Анастасия Донскова

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