Оперштаб: Крымский мост временно перекрыт

Движение автотранспорта через Крымский мост временно перекрыли. Об этом сообщает оперативный штаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 со стороны Керчи проезда ожидали 49 автомобилей. Со стороны Тамани очереди к мосту не наблюдалось.

Ранее автомобильное движение через мост приостанавливали на несколько часов в ночь на 12 августа. О причинах ограничений не сообщается.

Анастасия Донскова

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