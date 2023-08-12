В Крыму сбили третью ракету над Керченским проливом

В Крыму военные уничтожили третью ракету в Керченском проливе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в Telegram.

«Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность»,— говорится в сообщении.

Ранее в указанном районе силами ПВО были уничтожены две украинские ракеты. Власти полуострова отметили, что в результате атаки Крымский мост не пострадал, однако были приняты меры по задымлению конструкции.

Анастасия Донскова

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