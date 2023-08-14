Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ММК наращивает онлайн-продажи металлопродукции

По итогам семи месяцев 2023 года продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» составили около 40 тысяч тонн, превысив онлайн-продажи за весь 2022 год, когда было реализовано чуть более 30 тысяч тонн.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

По сравнению с семью месяцами прошлого года реализация через маркетплейс выросла на 87%. В среднем ежемесячно на площадке продается 5655 тонн продукции. Выручка с НДС от онлайн-продаж с начала года превысила 3 млрд рублей. За всё время работы электронной торговой площадки (ЭТП) Магнитогорского металлургического комбината объемы продаж составили порядка 87 тысяч тонн.

В настоящее время на корпоративном маркетплейсе ММК зарегистрировано около 9 тысяч клиентов. В их числе как юридические, так и физические лица, поскольку компания ориентирована на конечного покупателя в сегментах В2В и В2С. Особое внимание при создании маркетплейса, начавшего свою работу в 2021 году, было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С кабинета на маркетплейсе ММК отличает этот ресурс от других, представленных на рынке.

Сегодня маркетплейс Магнитки позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний Группы ПАО «ММК» – от коробки гвоздей до больших партий товара. Розничным покупателям доступна оплата банковской картой, через систему быстрых платежей и по номеру счёта, юридические лица могут в дополнение к этому совершить покупку в кредит с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.

В текущем году реализована интеграция площадки с ЭТП Газпромбанка и финансовой платформой FINFACTORY. В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов.

В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.

ПАО «ММК»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...