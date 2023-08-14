ММК наращивает онлайн-продажи металлопродукции

По итогам семи месяцев 2023 года продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» составили около 40 тысяч тонн, превысив онлайн-продажи за весь 2022 год, когда было реализовано чуть более 30 тысяч тонн.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

По сравнению с семью месяцами прошлого года реализация через маркетплейс выросла на 87%. В среднем ежемесячно на площадке продается 5655 тонн продукции. Выручка с НДС от онлайн-продаж с начала года превысила 3 млрд рублей. За всё время работы электронной торговой площадки (ЭТП) Магнитогорского металлургического комбината объемы продаж составили порядка 87 тысяч тонн.

В настоящее время на корпоративном маркетплейсе ММК зарегистрировано около 9 тысяч клиентов. В их числе как юридические, так и физические лица, поскольку компания ориентирована на конечного покупателя в сегментах В2В и В2С. Особое внимание при создании маркетплейса, начавшего свою работу в 2021 году, было уделено личному кабинету пользователя. При регистрации клиенты могут выбрать статус физического или юридического лица. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С кабинета на маркетплейсе ММК отличает этот ресурс от других, представленных на рынке.

Сегодня маркетплейс Магнитки позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний Группы ПАО «ММК» – от коробки гвоздей до больших партий товара. Розничным покупателям доступна оплата банковской картой, через систему быстрых платежей и по номеру счёта, юридические лица могут в дополнение к этому совершить покупку в кредит с использованием финансовых инструментов, предлагаемых партнерами маркетплейса.

В текущем году реализована интеграция площадки с ЭТП Газпромбанка и финансовой платформой FINFACTORY. В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов.

В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК – создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.

ПАО «ММК»