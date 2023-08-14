Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира WTA 1000 в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Джессике Пегуле из США в финале National Bank Open. Матч завершился со счетом 6:1, 6:0 в пользу американки. За два часа до финала россиянка победила в полуфинале: его переносили из-за дождя.

24-летняя Самсонова — 18-я ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 29-летняя Пегула — третья ракетка мира. На ее счету три титула WTA.

National Bank Open — турнир в престижной категории WTA 1000. Проводится в канадском Монреале. Призовой фонд составляет $2,78 млн.

Леонид Уварчев