«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили воронежский «Факел» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Сергеев (16), Мантуан (90+8).

В турнирной таблице «Зенит» с семью очками находится на седьмом месте. «Факел» пока не заработал ни одного очка и располагается на последней, 16-й позиции.

В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с московским «Спартаком» 20 августа. «Факел» в домашнем матче сыграет с «Пари Нижний Новгород» 20 августа.

Мария Федотова