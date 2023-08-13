Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили воронежский «Факел» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Сергеев (16), Мантуан (90+8).

В турнирной таблице «Зенит» с семью очками находится на седьмом месте. «Факел» пока не заработал ни одного очка и располагается на последней, 16-й позиции.

В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с московским «Спартаком» 20 августа. «Факел» в домашнем матче сыграет с «Пари Нижний Новгород» 20 августа.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...