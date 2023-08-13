Один из пострадавших в горах Кабардино-Балкарии петербуржцев находится в реанимации

Один из петербургских туристов, пострадавших от камнепада в горах Кабардино-Балкарии, в настоящий момент продолжает оставаться в реанимации. Это 34-летний мужчина по имени Михаил, который проживает в Калининском районе Петербурга, сообщает 13 августа 78.ru.

Накануне «Ъ-СПб» писал, что из-за камнепада, который обрушился с вершины Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии, погиб турист из Петербурга. По уточненным данным МЧС, в общей сложности пострадали пятеро. Погибший петербуржец — мужчина 1989 года рождения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову и пообещал оказать необходимое содействие пострадавшим и семье погибшего.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте