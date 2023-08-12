В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Петербурга

В результате камнепада, который обрушился с вершины Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии, погиб турист из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, еще 7 человек пострадали. Погибший — мужчина 1989 года рождения.

Директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев рассказал ТАСС, что около 2 ночи с вершины Дыхтау обрушился камнепад на место ночевок туристов «Судейские ночевки» на высоте около 3,2 км над уровнем моря. Это место для лагеря ранее считалось безопасным. Там ночевали две группы: шесть альпинистов из Федерации альпинизма Санкт-Петербурга и три не зарегистрированных туриста. В Следственном управлении СК РФ по КБР в связи с происшествием проводится проверка.

Дыхтау или Дых-тау — вторая (после Эльбруса) по высоте вершина Кавказа, ее высота 5205 м. Расположена в центральной части Большого Кавказа.

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