Беглов выразил соболезнования главе Кабардино-Балкарии после трагедии в горах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Кокову в связи с трагедией, произошедшей в результате обвала горных пород в Черекском районе.

«В результате несчастного случая есть пострадавшие. Среди них — петербуржцы. Правительство Санкт Петербурга окажет им необходимое содействие. Родным и близким погибшего — сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть утраты»,— говорится, в частности, в телеграмме, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате камнепада, который обрушился с вершины Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии, погиб турист из Санкт-Петербурга. В общей сложности, по данным МЧС, пострадали 7 человек. Погибший петербуржец — мужчина 1989 года рождения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте