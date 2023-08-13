Минобороны Франции: борьба с терроризмом отошла на второй план из-за Украины

Конфликт на Украине сделал некоторых западных наблюдателей недальновидными, и борьба с терроризмом отошла на второй план, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он также рассказал о том, что происходит с влиянием его страны в Африке на фоне мятежа в Нигере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Мы вообще не говорим о борьбе с терроризмом в наших публичных дебатах»,— заявил господин Лекорню газете Var-Matin. Говоря о позициях Парижа в Африканском регионе, он отметил, что «Франция особенно влиятельна в Африке». «Такова реальность»,— сказал министр. Комментируя ситуацию в Нигере, Себастьен Лекорню заявил, что французские солдаты, которые находятся в столице Ниамее, привыкли к сложным ситуациям.

«Важно помнить: мы присутствуем в Нигере, потому что занимаемся борьбой с терроризмом по просьбе законных властей: в этом суть миссии!» — подчеркнул он. Господин Лекорню также упомянул переворот в Мали, после которого, по словам министра, в стране была прекращена борьба с терроризмом. «Сегодня 40% территории Мали передано вооруженным террористическим группам, которые угрожают воссоздать форму халифата. Нестабильна ситуация и в Буркина-Фасо»,— рассказал он. По словам Себастьяна Лекорню, настоящими жертвами того, что происходит сегодня, является население этих африканских государств.

В ноябре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о завершении девятилетней военной и антитеррористической операции «Бархан» в африканском Сахеле. Тогда же континент покинули последние из 5 тыс. военнослужащих, принимавших участие в операции.

Военный переворот в Нигере, который до 1960 года был французской колонией, произошел 26 июля. Военные сместили президента Мохамеда Базума. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило военным Нигера военной интервенцией. Франция на фоне переворота проводит эвакуацию своих граждан из этой страны, она приостановила финансовую помощь Нигеру. Буркина-Фасо и Мали также являются бывшими французскими колониями.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нигеру дали время».

Мария Федотова