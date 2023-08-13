При пожаре в Полюстрово спасены трое, есть пострадавший

Еще один крупный пожар произошел днем в воскресенье, 13 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Полюстровский проспект, д. 15 поступила на пульт дежурного в 14:31, сообщили в городском управлении МЧС.

По уточненным данным, огонь вспыхнул в трехкомнатной отдельной квартире на площади 14 кв. метров.

Из-за происшествия спасатели эвакуировали из здания 20 человек, спасены три человека. Также есть пострадавший, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Пожар ликвидировали спустя около получаса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в районе полудня 13 августа на Сенной площади также тушили пожар в кафе-шаверма. А ночью в Парголово горели четыре деревянных строения на территории частного банного комплекса.

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