В Парголово ночью сгорел частный банный комплекс

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в ночь на 13 августа произошел крупный пожар. В СНТ «Климовец» в Парголово горел частный банно-гостиничный комплекс.

Информация о возгорании по адресу: Центральная улица, д. 15 поступила на пульт дежурного накануне в 22:52. Как уточнили в региональном управлении МЧС, на территории банного комплекса горели четыре деревянных дома общей площадью 325 кв. метров.

Пожар был ликвидирован в 01:14. Сведения о пострадавших не поступали.

Тушением огня занимались 22 спасателя и 5 единиц техники.

По данным 78.ru, банный комплекс в СНТ «Климовец» работал нелегально, а пожар мог произойти после празднования юбилея его хозяина.

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