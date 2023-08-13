На Сенной площади тушили пожар в кафе-шаверма

Днем 13 августа в центре Санкт-Петербурга тушили пожар в кафе-шаверма. Информация о возгорании по адресу: Адмиралтейский район, Сенная площадь, д. 4 поступила на пульт дежурного в 12:17.

Как сообщили в городском управлении МЧС, в пятиэтажном жилом доме, где располагается точка общепита, происходило горение вытяжки на площади 3 кв. метра.

Пожар ликвидировали спустя 20 минут силами 10 спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на воскресенье в Парголово сгорел частный банный комплекс, который, по некоторым данным функционировал нелегально.

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