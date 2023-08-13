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Коммерсантъ FM
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«Калашников» впервые показал АК-19 нового образца

Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал короткоствольную модификацию автомата АК-19. Новый образец оружия компания представила на военно-техническом форуме «Армия-2023», передает ТАСС.

Автомат АК-19 — экспортный образец АК-12. Он разработан под патрон калибра 5,56х45, который используют в НАТО. Об освоении серийного производства АК-19 «Калашников» объявил в декабре 2022 года.

О том, что концерн «Калашников» разработал экспериментальный автомат АК-19, в котором применяется патрон 5,56 НАТО, стало известно в 2020 году. Впервые он был представлен за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. В декабре того же года Россия подписала экспортные контракты на автомат Калашникова под патрон НАТО.

Эрдни Кагалтынов

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