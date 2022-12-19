«Калашников» освоил серийное производство созданного под патрон НАТО АК-19

Концерн «Калашников» сообщил об окончании освоении серийного производства автоматов АК-15 и АК-19. АК-19 был разработан под патрон калибра 5,56х45, который используют в НАТО.

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Фото: «Калашников» АК-19

Фото: «Калашников»

«Данные работы ведутся в интересах различных заказчиков»,— сказано в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

АК-15 — вариант автомата АК-12 с патронами 7,62х39. Это оружие используется, в частности, подразделениями спецназначения ВС РФ. АК-19 — экспортный образец автомата АК-12.

О том, что концерн «Калашников» разработал экспериментальный автомат АК-19, в котором применяется патрон 5,56 НАТО, стало известно в 2020 году. Впервые он был представлен за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. В декабре того же года Россия подписала экспортные контракты на автомат Калашникова под патрон НАТО. В ноябре «РИА Новости» сообщало, что российские снайперы опробуют новую винтовку под патрон НАТО во время военной операции.

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