Турция запустила зондирующую ракету в космос

Турецкая зондирующая ракета была успешно запущена со стартовой площадки в Игнеаде, сообщило Турецкое космическое агентство. Пуск был испытательным в рамках проекта о выводе на орбиту микроспутников.

Ракета разработана с использованием собственных инженерных технологий, отметило Турецкое космическое агентство в «X» (ранее — Twitter). Основные системы были разработаны турецкой компанией Roketsan. Корпорация также отчиталась об успешном запуске в «X».

Расчетная высота, которой должна достичь ракета, составляет 550 км. Roketsan впервые запускает ракету на такую высоту. Пуск произведен в рамках проекта «Система запуска микроспутников». Цель — вывод микроспутников на орбиту высотой 300–400 км.

Леонид Уварчев