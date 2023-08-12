Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области

Около 17:30 мск вооруженными силами Украины была предпринята попытка удара беспилотником по объектам на территории России. Аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака дрона в сообщении называется «попыткой киевского режима осуществить теракт». В результате действий сил ПВО, отмечается в сообщении, разрушений на земле и пострадавших нет.

За час до сообщения министерства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник был сбит на подлете к городу Шебекино. Информация о последствиях на земле не поступала, отметил глава региона.

Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем. В подписи к видео говорится, что жители Шебекино после уничтожения дрона видели, как «что-то спускалось с неба на парашюте». «Предварительно это могло быть взрывное устройство, которое нес на себе… беспилотник»,— говорится в сообщении. После этого медиапроект опубликовал обломки сбитого беспилотника.

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