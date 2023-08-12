В Курске 12 августа почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Курске и Санкт-Петербурге почтили память 118 членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера К-141 «Курск», затонувшего 12 августа 2000 года. В столице Курской области траурные мероприятия прошли у памятного знака подводникам на кладбище, где похоронены 12 моряков, в том числе семь курян.

Как сообщили в мэрии облцентра, «в Курске помнят имена героев-моряков, не вернувшихся из похода в августе 2000 года». «На домах, где жили члены экипажа «Курска», на зданиях учебных заведений, где они учились, установлены памятные доски»,— напомнили в администрации города. Фотографии траурной церемонии перепостила в своих соцсетях и пресс-служба правительства региона.

В Северной столице с этот день сначала прошла панихида в Николо-Богоявленском морском соборе, а затем у мемориала «Курска» на Серафимовском кладбище погибшим морякам отдали воинские почести. В Санкт-Петербурге похоронены 32 подводника крейсера, в их числе — командир крейсера Герой России капитан первого ранга Геннадий Лячин.

23 года назад атомный подводный крейсер К-141 «Курск» Северного флота затонул во время учений. Это крупнейшая катастрофа в современной истории российского флота. В 2002-м правительственная комиссия в качестве официальной версии аварии назвала дефект перекисно-водородной торпеды «Кит», который привел к взрыву. Следствие сделало вывод, что виновных в аварии и смерти подводников нет. Официальная версия о браке торпеды вызвала сомнения у экспертов, ее приняли далеко не все семьи моряков.

Владимир Зоркий