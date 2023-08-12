Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию деятельности, а также выполнение задач спецподразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов, сообщили в Минобороны. Дату поездки там не назвали.

Господин Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия. Кроме того, министр проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. В этом населенном пункте находится самая северная школа в России, она рассчитана на обучение более 250 школьников в одну смену.

Центральный полигон РФ образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на нем провели 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов.

Президент Владимир Путин в июле провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Он распорядился в 2024 году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а их реализацию начать с 2025 года. Господин Путин говорил, что в арктической зоне накопились проблемы, требующие решения. В их числе он назвал изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%.

Лаура Кеффер