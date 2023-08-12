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Коммерсантъ FM
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12 республиканцев призвали Байдена отозвать запрос помощи Украине на $24 млрд

12 конгрессменов-республиканцев выступили против выделения средств на помощь Украине. Они написали президенту Джо Байдену письмо с призывом отозвать запрос у Конгресса $24 млрд на эти цели.

«Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины»,— написал член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон в «X» (ранее — Twitter).

В обращении говорится, что запрос помощи усугубляет «неконтролируемые дефицитные расходы» администрации и предполагает нарушение двухпартийного соглашения о потолке госдолга. По мнению авторов, американцы хотят политики, которая поставит «Америку и американских граждан на первое место».

С начала российской военной операции на Украине США одобрили выделение ей помощи более чем на $113 млрд. 10 августа Джо Байден запросил у Конгресса дополнительно $13 млрд на экстренную помощь и $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам с сфере экономики и безопасности.

О политической ситуации в США на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Где деньги, Джо».

Леонид Уварчев

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