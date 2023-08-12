Медведев проиграл в 1/4 финала турнира ATP Masters 1000 в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру из Австралии в 1/4 финала турнира National Bank Open. Матч завершился со счетом 6:7 (7:9), 5:7, он длился 2 часа 3 минуты. В полуфинале австралиец встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

27-летний Медведев — третья ракета мира, бывшая первая ракетка. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Победитель одного турнира Большого шлема, Итогового турнира ATP, а также Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной. 24-летний де Минаур находится на 18-й строчке рейтинга теннисистов. На его счету семь титулов ATP.

National Bank Open — турнир в престижной категории ATP Masters 1000. Проводится в канадском Торонто на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $6,6 млн.

Леонид Уварчев