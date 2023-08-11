Гончаренко о победе над «Спартаком»: «Даже мне сложно вспомнить столь эмоциональный матч»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко доволен домашним матчем со «Спартаком», в котором хозяева одержали победу 3:2 (1:0). На послематчевой пресс-конференции он отметил открытый футбол московской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Даже мне сложно припомнить столь эмоциональный матч, имея за плечами Лигу Европы и Лигу чемпионов, все-таки это "Спартак". Он способствует к качественному, открытому футболу. Они сами атакуют очень хорошо и дают тебе атаковать»,— сказал Виктор Гончаренко.

Напомним, «Урал» на 80 минуте проигрывал со счетом 1:2, но смог переломить ход игры и забить два мяча. «Болельщики здорово нас поддержали, когда счет стал не в нашу пользу. Они нам дали очень хороший заряд. Ну и реакция команды, которую сложно предсказать, что мы, проигрывая, найдем в себе силы сравнять, а еще и в конце эмоционально вырвать победу»,— сказал тренер ФК «Урал».

Господин Гончаренко прокомментировал неоднозначную ситуацию с красной карточкой нападающего ФК «Урал» Гильерме Щеттине. Он объяснил, что карточка была второй желтой и ее игроку вручили не за пререкание с судьей, как могло показаться, а за сбитый флажок или щит, скорее всего, во время празднования третьего гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: ФК «Урал» Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: ФК «Урал»

Главный тренер «Спартак Москва» Педро Абаскаль заявил, что «ведя в счете на 80 минуте, надо доводить дело до победы». «Все что произошло сегодня на поле, мы ожидали. К этому готовились, но в футболе случаются ошибки, поражения»,— сказал он.

Согласно статистике матча, команды играли в равную атакующую игру, имея на двоих 133 атаки, из которых 58 считались опасными: 28 у ФК «Урал» и 30 у «Спартака». Уральский клуб после мачта возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее в пресс-службе ФК «Урал» отмечали, что Виктор Гончаренко считается специалистом именно по «Спартаку». За его карьеру клубы, которые он тренировал («Урал», ЦСКА, «Уфа», «Краснодар» и «Кубань»), встречались со «Спартаком» в официальных матчах 17 раз: одержали девять побед, потерпели четыре поражения, четыре встречи закончились вничью.

Александр Стародумов

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