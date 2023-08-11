ФК «Урал» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в чемпионате РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в матче четвертого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 3:2 (1:0). За матчем на трибунах наблюдали более 19,7 тыс. зрителей.

На 12 минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич не реализовал пенальти, но на последней минуте первого тайма все-таки забил ударом из-за штрафной. На 53 минуте Тео Бонгонда сравнял счет, головой замкнув подачу Квинси Промеса.

На 81 минуте форвард «Спартака» Александр Соболев вывел свою команду вперед.

На 90 минуте Андрей Егорычев сравнял счет: пробил с лету по отскочившему после штрафного мячу. В добавленное время Эрик Бикфалви вырвал победу для «Урала», впервые в сезоне выйдя на поле.

ФК «Урал» после победы обошел «Спартак» и занял первое место в чемпионате РПЛ с 10 очками.

Матч пятого тура РПЛ «Урал» проведет 19 августа в гостях: сыграет с калининградской «Балтикой».

Виталий Красиков