На матче ФК «Урал» — «Спартак» ожидается 25 тысяч зрителей

Матч четвертого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Урал» и московским «Спартаком» может посетить порядка 25 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе уральского клуба. Игра пройдет в пятницу, 11 августа. Начало — в 20:00 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это будет центральный матч четвертого тура чемпионата РПЛ. После трех туров московский «Спартак» лидирует с девятью очками, «Урал» с семью очками идет на четвертом месте. В случае победы уральцы выйдут на первое место.

Последний матч соперников прошел в апреле в Екатеринбурге в рамках Кубка России. Тогда победу одержал «Урал» со счетом 2:1.

В пресс-службе ФК «Урал» напомнили, что главный тренер Виктор Гончаренко считается специалистом именно по «Спартаку». За его карьеру клубы, которые он тренировал («Урал», ЦСКА, «Уфа», «Краснодар» и «Кубань»), встречались со «Спартаком» в официальных матчах 16 раз: одержали восемь побед, потерпели четыре поражения, четыре встречи закончились вничью.

Посещаемость матчей РПЛ резко сократилась после вступления в силу закона о Fan ID (карты болельщика) с 1 июля 2022 года. Многие болельщики бойкотировали матчи чемпионата. Например, в Екатеринбурге на первый матч с картой болельщика пришли только около 3 тыс. человек при вместимости стадиона 35 тыс.

Александр Стародумов

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