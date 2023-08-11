Прокуратура и СКР проверят главу Тольятти на превышение полномочий

Тольяттинский журналист и блогер Павел Каледин отправил заявление в прокуратуру и СК РФ с просьбой проверить действия главы Тольятти Николая Ренца на предмет совершения преступлений по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий». По данным заявителя, чиновник ничего не делает для сноса самостроев.

Речь идет о мусоросортировочной станции на бывшем заводе «Фосфор». По информации господина Каледина, 16 августа глава Тольятти собирает внеочередную думу с целью принятия изменений для попытки легализации этого процесса. «После выявления самостроя, которым, скорее всего, является мусоросортировочный комплекс "Экоресурсповолжье", мэрия должна внести его в градостроительную базу данных и не допустить принятия изменений в ПЗЗ»,— отметил журналист, напомнив, что это указано и в градостроительном кодексе.

«Я просто пытаюсь как-то привлечь внимание к вопиющим фактам строительного беспредела в Тольятти. Это и "база отдыха" "Тиво", где по факту возник среди леса жилой квартал, и бывший пионерлагерь "Чайка", который прямо сейчас превращают в элитный жилой комплекс и многое, очень многое другое. Нет сил все это терпеть и хочется что-то сделать»,— добавил господин Каледин.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что глава Тольятти Николай Ренц обратился к депутатам городской думы с просьбой узаконить мусоросортировочный комплекс «ЭкоРесурс­Поволжье» на территории бывшего завода «Фосфор». ООО «ЭкоРесурсПоволжье» входит в ГК «ЭкоВоз», генеральным директором которой является депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Господин Ренц предложил депутатам гордумы «собраться буквально на пять минут» и внести в правила землепользования изменения, которые бы позволили «промышленную переработку твердых коммунальных отходов» в зоне ПК-1. По информации «Ъ-Волга», в настоящее время сотрудники администрации Тольятти обзванивают депутатов гордумы с просьбой собраться на внеочередное заседание 16 августа, где и будет поставлен на голосование вопрос об изменении правил землепользования и застройки для легализации мусоросортировочного комплекса ООО «ЭкоРесурсПоволжье» на территории бывшего завода «Фосфор».

Предприятие Дениса Волкова ведет обработку коммунальных отходов на участке, назначение которого не предусматривает сортировку и переработку ТКО, около 14 лет. В 2020 году этот факт подтвердила прокуратура. Вместе с тем компания на протяжении пяти лет ежегодно получает многомиллионную инвестнадбавку, которая включена в коммунальный тариф для жителей и юрлиц Самарской области.

Евгений Чернов