Прокуратура проверит водоемы Петербурга из-за череды несчастных случаев

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит городские водоемы в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде. Особое внимание уделят патрулированию пляжей, купание в которых запрещено, сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры осмотрят территории отдыха и проверят организацию спасательных постов, помещений для оказания первой медицинской помощи и экстренной телефонной связи.

В ведомстве предупредили, что также обследуют зоны для купания детей, огороженные оранжевые буйками, своевременность установки знаков безопасности и информационных щитов и сигнальные флаги, информирующие о наличии опасности нахождения людей в воде.

За последнюю неделю в Петербурге зафиксированы несколько случаев гибели детей в городских водоемах. По последнему случаю, когда в понедельник, 7 августа, на прибрежной территории Финского залива в Красносельском районе города утонул семилетний мальчик, следственный комитет возбудили уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в Роспотребнадзоре признали подходящими для купания только четыре петербургских водоема.

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