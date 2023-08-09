В Петербурге возбудили дело в отношении матери утонувшего в заливе ребенка

Управление Следственного комитета Красносельского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело об оставлении в опасности в отношении женщины, чей ребенок утонул 7 августа в Финском заливе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Дело в отношении 39-летней женщины возбуждено по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Семилетний мальчик погиб в Финском заливе 7 августа, когда в Петербурге воздух прогрелся до 32 градусов. По данным СМИ, ребенок вместе с мамой и ее подругой пришел на пляж у залива. Женщины остались на берегу и заснули, а мальчик продолжал находиться в воде, держась на плаву при помощи надувного круга. Неожиданно ветер отнес круг на глубину, и мальчик выпал из него. Он пытался плыть к берегу, но доплыть не смог. Прибывшие на место медики помочь мальчику не смогли.

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