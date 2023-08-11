Взорвавшему гранату в парке Петербурга запретили подходить к поклонникам фурри

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал 19-летнему Даниилу Магрову, подорвавшему в Удельном парке страйкбольную гранату, запрет определенных действий, включая посещение всех мероприятий с участием поклонников фурри-субкультуры (от англ. furry — «пушистый»; сообщество фанатов антропоморфных животных).

Ранее на молодого человека завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как сообщила Объединенная пресс-служба городских судов, следствие настаивало на помещении обвиняемого в СИЗО, однако суд избрал более мягкую меру пресечения, которая не связана с заключением.

Так, помимо запрета ходить на фурри-сходки, Даниилу Магрову до 6 октября нельзя будет покидать квартиру с 20:00 до 7:00, уезжать из города без разрешения следователя, общаться с другими лицами, которые участвуют в уголовном деле, и пользоваться интернетом.

В начале августа правоохранительные органы задержали Даниила Магрова, который пришел на слет поп-культурного движения в маске-балаклаве с начиненной перцем страйкбольной гранатой, но был замечен участниками мероприятия и повален на землю. Тем не менее устройство успело сработать, в результате чего пострадал 36-летний мужчина, у которого боеприпас взорвался в руке. Силовики обнаружили у метателя еще две такие же гранаты.

В разговоре с «Ъ» администратор сетевого сообщества «Фурри Санкт-Петербурга» Максим Леоновский, который был непосредственным свидетелем произошедшего в парке, рассказал, что задержанный, возможно, принадлежит к идейным ненавистникам фурри-субкультуры (антифурри). По его словам, в их адрес постоянно поступают подобного рода угрозы, за последние полгода это уже третий инцидент с нападением на субкультурщиков.

В материалах дела также говорится, что подсудимый без какого-либо повода «противопоставлял себя окружающим» и «демонстрировал пренебрежительное отношение к ним».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург