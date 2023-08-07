После взрыва гранаты на фурри-фестивале в Петербурге возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении молодого человека, который бросил страйкбольную гранату с перцовым газом на фурри-фестивале в Удельном парке, где собрались поклонники антропоморфных животных в поп-культуре. Санкция за такое деяние предусматривает штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы до семи лет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, задержанным оказался 19-летний петербуржец, который пришел на слет в черной маске, но был замечен участниками сходки и повален на землю. В главке полиции уточнили, что устройство успело сработать, в результате чего пострадал 36-летний мужчина, у которого боеприпас взорвался в руке. У подозреваемого обнаружили еще две такие же гранаты.

Администратор сетевого сообщества «Фурри Санкт-Петербурга» Максим Леоновский, который был непосредственным свидетелем произошедшего в парке, рассказал «Ъ», что метатель, возможно, принадлежит к так называемым анти-фурри — борцам против этого поп-культурного движения. По его словам, в их адрес постоянно поступают подобного рода угрозы, за последние полгода это уже третий инцидент с нападением на субкультурщиков. «Первый раз одного из организаторов слета пытались облить лимонадом, а во второй раз, буквально пару недель назад, в нас из кустов кидали петарды»,— пояснил он.

На вопрос «Ъ», в чем причина такой агрессии, господин Леоновский отметил, что ненавистники фурри обвиняют их в педофилии и зоофилии и считают, что «за это фурри надо отомстить», сказал он.

В 2021 году председатель комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил приравнять ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, чайлдфри и фурри к экстремистским движениям. Это, подчеркнул он, поможет защитить российских детей и подростков от влияния «деструктивного» контента.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург