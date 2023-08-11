ЦБ: отложенные покупки валюты не меняют механизм бюджетного правила

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что приостановка покупки валюты по бюджетному правилу не изменяет самого механизма правила. По его словам, такой шаг «перераспределяет во времени» связанные с бюджетным правилом операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Решение Банка России о временной приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила не является каким-либо изменением механизма бюджетного правила. Оно лишь перераспределяет во времени связанные с ним операции Банка России на внутреннем валютном рынке»,— сообщил господин Заботкин, его слова приводит пресс-служба Центробанка.

С 10 августа и до конца года Центробанк не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в качестве зеркалирования операций Минфина по продаже юаней из ФНБ. Такое решение объяснили необходимостью снизить волатильность финансовых рынков.

Покупку валюты отложена на неопределенный срок: это может произойти в течение 2024 года и последующих лет. Решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила регулятор будет принимать с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления с помощью покупки валюты. В 2023 году из этого механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Теперь валюту по бюджетному правилу закупают, если фактические доходы от продажи нефти и газа за месяц превышают базовый уровень. В августе Минфин впервые в этом году станет покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила. Это связано с тем, что в июле нефтегазовые доходы бюджета (811 млрд руб.) превысили базовый уровень (653 млрд руб.).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бюджетная игра без правил».

Анастасия Ларина