В Югре запретили разводить костры и сжигать мусор

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ввели особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. Режим будет действовать до решения правительства региона о его отмене.

Сейчас жителям Югры запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях. «Введение режима обусловлено, предотвращением возможных чрезвычайных ситуаций, а также повышением мер ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности»,– отметили в telegram-канале правительства региона.

Ранее в Уральском федеральном округе (УрФО) произошел ряд крупных пожаров. В Свердловской области за последние несколько дней произошло несколько масштабных возгораний. В поселке Сосьва огонь тушили несколько дней – его площадь достигала 9 тыс. кв. м. В результате пожара дома потеряли около 600 человек. Два человека погибли.

В Кургане ввели режим ЧС из-за природного пожара. Вчера, 27 апреля, огонь перекинулся на территорию мостостроительного завода «Курганстальмост». В микрорайонах Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» Кургана превентивно эвакуируют жителей. В Логоушках выгорела улица, на которой находилось 76 строений.

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