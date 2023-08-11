Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, на совещании обсуждалась работа в сфере информационного пространства и обеспечения его безопасности.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях. Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас, важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему»,— говорит президент на опубликованном Кремлем видео открытой части Совбеза. Традиционно эти совещания проходят в закрытом формате.

В последний раз президент проводил открытое совещание 21 июля. Тогда на встрече обсуждались военная операция на Украине и действия Польши.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Угроза России все Польше и Польше».