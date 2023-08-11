В Ижевске сняли режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

В столице Удмуртии с 10 августа отменили режим повышенной готовности, введенный из-за риска распространения птичьего гриппа. В городе выполнили весь комплекс необходимых работ. Соответствующее постановление, подписанное врио главы Ижевска Владимиром Гуляевым, опубликовано на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Напомним, режим повышенной готовности в Ижевске ввели в мае. Причиной стал обнаруженный у чаек вируса птичьего гриппа. Ранее карантин отменили в Красногорском, Игринском и Кезском районах.